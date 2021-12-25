Этери Тутберидзе: рада, что мои девочки отобрались на Олимпиаду

Триумфом воспитанниц Этери Тутберидзе завершился последний вид программы чемпионата России = женское одиночное катание. Тройку призеров составили ученицы Этери Георгиевны.

Всего же в пятерки лучших оказалось четыре воспитанницы Этери Тутберидзе. Камила Валиева выиграла золото. Александра Трусова сумела занять второе место, а третьим призером оказалась Анна Щербакова. На четвертой позиции Аделина Петросян.

"Я рада, что девочки отобрались в сборную. Надеюсь, что они еще прибавят. А сейчас надо отдохнуть", – приводит слова Этери Тутберидзе Чемпионат.com.