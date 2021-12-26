Названо единственное верное средство от похмелья

В преддверии новогодних праздников как нельзя кстати может прийтись вопрос о верном средстве от похмелья. В своей авторской программе на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников ответил на него. Единственное верное средство – это не злоупотреблять алкоголем, отметил он.

"Надо просто не доводить до похмелья, – сказал врач. – Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья". За праздничным столом нужно знать чувство меры, не терять контроля над собой, и таким образом возможно избежать связанных с неумеренностью последствий.

Похмелье – опасное состояние. От него даже можно умереть, особенно это касается пожилых людей со множеством факторов риска, напомнил Мясников.

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