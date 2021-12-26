Стали известны подробности фатального ДТП на трассе М4 "Дон"

Около четырех часов утра в воскресенье, 26 декабря, на трассе М4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области произошла серьезная авария, унесшая несколько жизней.

По данным МВД России, 40-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, в салоне которого находились девять человек, врезался в грузовик КамАЗ, ехавший в попутном направлении.

От полученных травм на месте ДТП скончались три человека – мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, и двое его пассажиров 1990 года рождения.

Еще шесть человек, ехавших в автомобиле Mercedes-Benz, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В настоящее время все обстоятельства трагического инцидента устанавливают сотрудники полиции.