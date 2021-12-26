"Раненых не будет": во Владивостоке треснул мост

На Рудневском мосту во Владивостоке образовалась огромная трещина. По словам специалистов, деформация произошла из-за аномальных холодов, передает ГТРК "Владивосток".

Фотографии поврежденного моста, который связывает район Баляева и Снеговую Падь, опубликовали в социальных сетях местные жители.

"Прошу придать огласке, может это 150 раз... Но все-таки! Рудневский мост. Раненых не будет...", – предупреждает житель Владивостока.

На место происшествия выезжал вице-мэр Владивостока Николай Зайцев. Согласно заключению специалистов-мостостроителей, которые обследовали деформационный шов, повреждение не несет угрозы разрушения конструкции. Движение по мосту открыто.

Прокуратура организовала проверку по факту разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части Рудневского моста.

Рудневский мост – это 18-пролетный железобетонный мост общей длиной 504 метра, с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра, который был построен в 1975 году. В 2012 году на нем приводили аварийный ремонт.

В 2018 году власти Владивостока решили построить новый мост. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на строительство нового путепровода. Завершить ее и получить заключение госэкспертизы планируется в следующем году, после чего старый мост демонтируют и на его месте построят мост-дублер.