Из-за убийства семьи в Канске возбуждено уголовное дело

В Канске Красноярского края убита семья из четырех человек, включая двух детей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в понедельник в краевом главке СКР, дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц. Инцидент в многоквартирном доме по улице Эдемана в Канске произошел накануне поздно вечером.

Как пишут красноярские СМИ, в одной из квартир слышались громкие крики ссоры. Потом шум затих. Соседи обнаружили открытую дверь квартиры и трупы, вызвали полицию.

Внутри квартиры силовики нашли четыре тела с колото-резаными ранениями: мужчины и женщины, а также их детей 7 и 11 лет. Предположительно, супруги находились в процессе развода.

Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.