С Плесецка стартовала "самая экологичная" ракета

В России успешно провели третий испытательный пуск тяжелой космической ракеты "Ангара-А5". Впервые носитель стартовал вместе с разгонным блоком "Персей". Его задача – вывести на заданную орбиту макет полезной нагрузки. Ракета взлетела с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Неистовый грохот, оглушающий на километры вокруг. "Ангара" отрывается от стартового стола и покидает Землю. Время пуска выбрано неслучайно – оптимальный промежуток с учетом вращения Земли. Через три минуты отходит первая ступень. Еще через две – вторая. 12 минут после старта, на высоте свыше 200 километров – отделение разгонного блока.

После старта полет Ангары контролирует наземный автоматизированный комплекс. Первые минуты – самые важные. За пуском наблюдают те, кто готовил ракету. Боевой расчет принимает поздравления с успешным пуском.

А вот как это было до старта. Полное спокойствие. Все команды отработаны. Ракета под контролем электроники. Ракета – размеры которой поражают. Самый настоящий космический грузовик. Поднять на геостационарную орбиту – это расстояние около 40 тысяч километров – этот гигант может больше 30 тонн полезного груза.

Тяжелая ракета-носитель – полностью из российских комплектующих. Это третий и финальный испытательный старт. Разгонный блок "Персей", который работает на смеси кислорода и керосина. Получается, что "Ангара" — не только самая мощная, она еще и экологически чистая ракета.

Сейчас задача инженеров – наладить серийное производство "Ангары". Чтобы не рисковать настоящими спутниками, в этот раз в космос отправили макет. В ближайшем будущем "Ангара" должна стать надежным транспортом для доставки на орбиту военных и гражданских космических аппаратов.