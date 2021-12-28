Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП со стрельбой в Москве

Сотрудники столичной прокуратуры поставили на контроль ход проверки обстоятельств конфликта со стрельбой, произошедшего около торгового центра в юго-западной части Москвы.

В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.

Как сообщалось ранее, рядом с ТЦ на Профсоюзной улице вспыхнула ссора, в ходе которой был открыт огонь из травматического оружия.

Один из участников противостояния получил ранение, трое его обидчиков скрылись на иномарке белого цвета, сейчас их ищут полицейские.