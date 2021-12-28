28 декабря 2021 18:19

Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП со стрельбой в Москве


GLP

Прокуратура Москвы

Сотрудники столичной прокуратуры поставили на контроль ход проверки обстоятельств конфликта со стрельбой, произошедшего около торгового центра в юго-западной части Москвы.

В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.

Как сообщалось ранее, рядом с ТЦ на Профсоюзной улице вспыхнула ссора, в ходе которой был открыт огонь из травматического оружия.

Один из участников противостояния получил ранение, трое его обидчиков скрылись на иномарке белого цвета, сейчас их ищут полицейские.

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