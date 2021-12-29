Эксперты рассказали о шансах заразиться COVID-19 после вакцинации

Ученые из США обнародовали результаты исследования, которое посвящено распространению коронавируса среди привитых людей с низким иммунитетом. Исследование доказывает, что пациенты с плохим иммунитетом заражаются COVID-19 на 20-33 процента чаще. В группу риска попали, например, люди, страдающие артритом, а также носители ВИЧ.

Информация об исследовании была опубликована в журнале JAMA Internal Medicine. Ученые подтвердили, что людям с ослабленной защитой организма необходима вакцинация от коронавируса COVID-19. Она практически гарантирует таким пациентам отсутствие тяжелой формы болезни в случае инфицирования.

Эксперты отметили, что в течение последних нескольких месяцев люди с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом заражались коронавирусом несколько раз. Вирус месяцами циркулировал в их организме. Это может привести к тому, что произойдут мутации в геноме COVID-19 и появятся новые опасные варианты инфекции.