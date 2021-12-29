К Рождеству может похолодать до минус 15

Синоптики поделились прогнозом погоды на православное Рождество.

По данным агентства "Метеоновости", в Москве к 7 января похолодает до минус 15 градусов. Перед этим, впрочем, температура успеет подняться до нулевой отметки.

В новогоднюю ночь ожидается температура около минус 6 градусов и снег. В первый день нового года потеплеет до минус 3 днем и минус 10 ночью.

2 января на улице будет минус 9, 3 января – минус 4, а во вторник, 4 января, температура поднимется до плюс 1 градуса. 5 января она снова опустится до минус 4.

"Что касается праздничных дней, погода будет довольно неустойчивой. Возможно, что будут значимые снегопады – не до сильного, но тем не менее. С 3 по 5 января, вероятно, будет снег от небольшого до умеренного и преобладающая температура в ночные часы останется на уровне минус 10-15, дневная температура – минус 2-7 градуса", – сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее сообщалось, что 29 декабря температура в столице опустилась на пять градусов ниже нормы. Существенных осадков пока не ожидается.