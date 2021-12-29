Телефон под матрасом: пожар в больнице Красноярска сначала тушили пациенты

Заряжающийся от сети смартфон стал причиной пожара в красноярской больнице №20, переоборудованной под прием пациентов с коронавирусом, сообщили в краевой прокуратуре.

Огонь вспыхнул около 19:30 по местному времени (15:30 по Москве) в палате на четвертом этаже. По предварительным данным, вспыхнул лежавший под матрасом телефон, который в этот момент заряжался. Вслед за ним загорелся и матрас, и личные вещи.

Пациенты самостоятельно сбили пламя, охватившее пять квадратных метров, а окончательно справились с огнем уже сотрудники МЧС.

Отравление продуктами горения получили пять человек.