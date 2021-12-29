ВОЗ: "дельта" и "омикрон" могут вызвать цунами заболеваний ковидом

Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут вызвать "цунами новых случаев заражения", считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, и общее число заболевших, и число госпитализированных увеличивается, что значительно усиливает давление на системы здравоохранения во всех странах мира. При этом "омикрон" является более заразным, чем остальные штаммы, напомнил руководитель ВОЗ. В настоящее время этот штамм обнаружен уже более чем в 110 странах мира.

Между тем, в России к новогодним праздникам ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фиксируется ежедневное снижение числа новых зараженных. Однако из-за распространения "омикрона" власти призывают соблюдать все профилактические меры.