"Мне нужна твоя одежда": Шварцнеггер развелся и поделил имущество

Точка в самом долгом разводе в истории Голливуда. После 10 лет судебных разбирательств Арнольд Шварценеггер официально свободен. На развод подала жена Мария Шрайвер, узнавшая, что у Железного Арни есть сын, рожденный от домработницы. Почему процесс настолько затянулся, как поделили совместно нажитые 400 миллионов долларов и какое влияние на распавшийся брак Терминатора оказала большая политика?

Развод, как и брак, в Америке во многом экономическое предприятие. Пара Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер была скорее исключением: в далеком 1986 году никакого брачного контракта не подписывали. Это сейчас добавило работы юристам, да и точку в отношениях, кажется, до последнего ставить не хотели. С момента, как супруга актера подала на развод, прошло десять с половиной лет.

"У вас было время порефлексировать, что думаете?" – спрашивают у актера.

"Мне не нужно время рефлексировать, – отвечает Арни. – Я знаю, что я очень по-крупному облажался".

Вездесущие голливудские папарацци ни при чем – Шварценеггер сознался сам, что изменил жене и у него есть сын на стороне. Мать внебрачного ребенка – замужняя домработница из Гватемалы. Она 20 лет была при доме бывшего губернатора Калифорнии. Милдрет Патрисия Боэна – в семье ее звали просто Пэтти. Причем любовница и жена Шварцнеггера были беременны одновременно – и рожали с разницей в неделю. Но о том, что он отец ребенка домработницы, неверный Арни узнал лишь спустя 7-8 лет. Все было ясно и без экспертиз. И тогда, и тем более сейчас парень очень похож на отца. 24-летний Джозеф Баэна еще и во всем старается походить на Терминатора.

"Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл", – как в фильме "Терминатор-2".

Имущества у Шварценеггера с супругой набралось на 400 миллионов долларов. Причем, основной доход принесла вовсе не звездная актерская карьера, а инвестиции Терминатора в бизнес, связанный с недвижимостью. Среди того, что супругам пришлось делить, числится уединенное поместье в Айдахо, там любили отмечать семейные праздники, и роскошный особняк в Лос-Анджелесе с пятью спальнями, бассейном и теннисным кортом на Голливудских холмах, где живут Харрисон Форд, Сальма Хайек и другие звезды.

Знаменита и бывшая супруга Шварценеггера, прежде всего своим родом. Мария Шрайвер – племянница президента Джона Кеннеди. Демократка по крови и по убеждениям, она активно поддержала мужа на выборах губернатора Калифорнии, который шел от республиканцев.

"Моя семья верит в него на все 100%!" – заверяла Мария перед выборами.

Уход с головой в руководство штатом Железный Арни потом называл потом в числе причин семейного разлада. Редко какой брак выдерживает испытания политикой – и кому это знать, как не представительнице клана Кеннеди, где измены стали чуть ли не проклятьем.

"Вы говорили, что развод – это грех", – напоминают Марии Шрайвер.

"Я выросла в очень строгой католической семье, – напоминает представительница известной в США политической династии, – с таким Богом, который строго судит. Теперь я так не думаю. Полагаю, все религии основаны на любви. Мы не можем судить выбор других людей и их путь".

За 10 лет бракоразводного процесса каждый устроил свою жизнь. 74-летний Шварценеггер сейчас уже в прочных отношениях с психотерапевтом Хизер Миллиган, хотя в интервью нередко вспоминает супругу.

"Можно сказать, что Мария любовь вашей жизни?" – спрашивают у него.

"Да, абсолютно", – подтверждает Терминатор.

"В книге вы откровенно пишете об ошибках. Все делают ошибки. Что бы вы сделали иначе?" – следует второй вопрос.

"Не делайте ошибок, – смеется Арни и дает совет. – Все очень просто".

В свою очередь бывшая жена бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера сейчас в отношениях с политтехнологом-демократом Мэтью Доудом. В сентябре он баллотировался в вице-губернаторы Техаса, но проиграл.