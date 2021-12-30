Саакашвили забрали из больницы и бросили в тюрьму

Михаила Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави. Об этом заявили адвокат политика и его девушка Елизавета Ясько, народный депутат Украины.

О состоянии бывшего президента Грузии не сообщается. В тюрьму его привезли из госпиталя в Гори, где он проходил лечение после голодовки. Оппозиционный телеканал сообщает, что Саакашвили забрали из госпиталя без его воли, везли в наручниках, а сейчас к зданию тюрьмы стягиваются силы полиции. Туда же прибыли около двух десятков сторонников опального политика.

О переводе из госпиталя в тюрьму Саакашвили сообщили ещё в понедельник. По его словам, к нему вошли люди в черной форме и озвучили решение пенитенциарной службы. Затем была информация, что исполнение решения отложили, и вот сегодня процедура всё-таки состоялась.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он проходит сразу по нескольким уголовным делам, в том числе об убийстве банкира и разгоне митинга в ноябре 2007-го. Политик все обвинения в свой адрес считает сфальсифицированными, а своё задержание незаконным.