Радары Роскосмоса зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией

Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России. По данным госкорпорации, главный новогодний волшебник перемещается на высоте 179х201 км.

"Полет проходит по программе", – сообщается на страничке Роскосмоса в Twitter.

В Петропавловске-Камчатском в 00:00 по местному времени (15:00 мск) уже наступило 31 декабря, так что для Деда Мороза началась горячая пора раздачи новогодних подарков.

Между тем, местоположение Санта-Клауса в ночь перед католическим Рождеством с 24 на 25 декабря также отслеживается. Этим с 1955 года занимается командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как утверждают в американском ведомстве, Москву Санта-Клаус тоже посещал – появление оленьей упряжки над российской столицей радары НОРАД зафиксировали 24 декабря около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск).