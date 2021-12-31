"Себастьян" накроет Москву теплом в новогоднюю ночь

Североатлантический циклон "Себастьян" вернет в Москву погоду в рамки многолетней климатической нормы. После морозной недели в столице значительно потеплеет, и пройдут небольшие снегопады.

Утром 31 декабря 2021 года в Москве было -5,9 градуса. К вечеру станет чуть теплее и пойдет снег.

"В Москве и по области будет облачная погода, местами небольшой снег. Вечером, после 21 часа, временами снег до 1-2 мм осадков. Ветер юго-западный 4-9 местра в секунду. Днем температура воздуха составит -3-5 градусов в Москве и -2-7 в Подмосковье. Давление упадет и составит 737 мм рт.ст.", – пообещал ведущий специалист Центр погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Утром 1 января температура в столице повысится до нуля градусов.