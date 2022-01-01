Лимит на кредит: кто попал в зону риска

В зоне риска в первую очередь те заемщики, кто отдает на погашение кредитов и займов больше 80 процентов личного дохода. И такая высокая нагрузка сегодня – это почти каждый третий выданный в России потребительский кредит. Если взять среднюю по стране зарплату 55 тысяч рублей, 44 тысячи приходится ежемесячно отдавать банку за долг и проценты.

"Высокорискованные кредиты – это там, где у людей уже большая часть текущих доходов идет на обслуживание кредитов. Уже закредитованные заемщики. И в первую очередь мы считаем, что нужно ограничивать рост задолженности такого рода заемщиков. Это и для людей плохо, и для банков тоже плохо. Потому что, если случаются дефолты, банкротства физлиц, это убытки для банков, это тяжелейшая ситуация для самих людей. Поэтому это надо предотвращать. А второй тип кредитов, которые мы хотим ограничивать, это долгосрочные кредиты потребительские. Когда ипотека долгосрочная – это понятно. И мы видим, что растет доля потребкредитов, необеспеченных долгосрочных. Часто банки выдают такие длинные кредиты, чтобы нагрузить человека, чтобы это не было видно в такой текущей долговой нагрузке. Их тоже надо ограничивать, и мы думаем про эти две категории.

Соответствующий закон принят. Появилось такое право, мы сейчас подготовили нормативно-правовые документы, подзаконные акты, обсуждаем с банками как правильно настроить эту систему. Им нужно будет подготовить свои информационные системы. И думаем, что эти ограничения заработают с 1 июля", – пояснила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В ближайшие полгода регулятор подготовит для банков четкие рекомендации, а сами банки – настроят свои информационные системы под новые правила.

"Банки критически относились к этому предложению и до конца выступали против, поскольку это сдерживает их кредитование. Но мы считаем, что надо идти на ограничения, потому что социальная проблема, связанная с закредитованностью населения, но они требуют соответствующего отношения, более внимательного, и необходимо нам этот пузырь, который надувается в сфере кредитования с необеспеченными кредитами, с рискованными кредитами ликвидировать", – отметил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Речь – о кредитах без залога. Потребительские, кредитные карты и микрозаймы. В среднем на одного заемщика в России сейчас приходится по 2 кредита. Если банкам так или иначе придется ужаться – за счет чего они будут компенсировать недополученный доход?

По словам Набиуллиной, ожидается некоторое подорожание кредитов, но это не повод бежать быстрее брать кредиты. "Мы проводим достаточно жесткую денежно-кредитную политику для того, чтобы вернуть инфляцию к цели, и по мере того, как инфляция будет снижаться, будет вблизи нашей цели, конечно, вслед за этим будут и снижаться ставки по кредитам", – сказала глава ЦБ РФ.

"Хорошему заемщику будет кредит получать так же легко. И, больше того, у нас есть все электронные приложения, которые уже сейчас позволяют получить кредит заемщику за полторы минуты. Есть такой кредитный потенциал, и человек уже сам знает, сколько он может получить денег в кредит, как ипотека, как потребительский кредит, как кредитная карта", – сказал первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

Он пояснил, что это же касается и юридических лиц: "У нас уже пятьдесят процентов портфеля выдается за семь минут. Юридическое лицо от идеи до получения денег на свой расчетный счет – это семь минут".

"Мы расцениваем таких заемщиков, как надежных, и здесь решение у нас принимает искусственный интеллект. И мы видим, что искусственный интеллект, который у нас внедрен, он позволяет нам сильно уменьшить просроченную задолженность, который мы, как банк, имеем по кредитам", – сказал Ведяхин.

Ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов новые ограничения не коснутся.