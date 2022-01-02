К Земле через семь лет близко подлетит опаснейший астероид

Опаснейший астероид "Апофис" диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн очень близко подлетит к Земле – на расстояние орбит геостационарных спутников. Это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года​​​.

Астероид "Апофис" имеет диаметр 393 метра и весит 27 тонн. В 2029 году он приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников.

"Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", – говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Апофис" был открыт только в 2004 году. Объясняется это довольно просто: астероиды трудно наблюдать. По космическим меркам они невелики и к тому же обычно плохо отражают солнечный свет. Так что, несмотря на все усилия астрономов по пересчёту угрожающих Земле тел, в любой момент можно ждать новых неприятных сюрпризов.

К тому же не всегда легко понять, опасен ли тот или иной объект. Астероид может не нанести удара при очередном сближении, но попасть в гравитационную замочную скважину (gravitational keyhole). Это крошечная область пространства, в которой гравитация нашей планеты так меняет траекторию гостя, что это ведёт к столкновению при следующем рандеву.

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