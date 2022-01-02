Депутат Рады: украинцев загоняют в убогий примитивизм

Идеология Степана Бандеры, факельное шествие в честь дня рождения которого устроили накануне националисты в Киеве, угрожает не евреям, русским или полякам, а прежде всего самим украинцам. Об этом заявил депутат украинской Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Свободные люди не маршируют ни под какими знаменами, не идут строем, не орут толпой, уверен он, а идеология Бандеры – "для нищих и убогих, а не для свободных и цивилизованных". Вся эта идеология – пещерный даже для первой половины XX века метод борьбы с бесконечными врагами. Если же таких врагов нет, их необходимо придумать, отмечает Бужанский.

"Потому что не для врагов у него нет никаких рецептов", – пишет в своем телеграм-канале украинский депутат.

Прославляя Бандеру, украинцев гонят в тупик, спекулируя на самых болезненных для некоторых вопросах, говорит Бужанский. В процессе этого свобода, независимость и история искусственно сводятся к самому убогому примитивизму, предупреждает он.

У украинцев есть выбор, говорит депутат: "жить как современные люди", никому ничего не доказывая, или "попробовать переиграть давным-давно безнадежно проигранное сражение", положив собственные жизни и жизни своих детей и внуков "на пустой алтарь".

Факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Бандеры прошли 1 января в Киеве и ряде регионов Украины. По сообщению украинской Национальной полиции, в целом в стране в мероприятиях по этому случаю участвовали около трех с половиной тысяч человек, при этом нарушений общественного порядка не фиксировалось.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Украина все больше становится похожей на государство с националистической идеологией и возвращается к трагическому прошлому, о котором скорбит весь мир. А глава Крыма Сергей Аксенов заявил: "очередной бандеровский шабаш", прошедший в Киеве, демонстрирует всему миру нацистскую сущность киевского режима.