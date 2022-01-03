Российский прокат возглавила отечественная комедия

Лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные стала российская комедия режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: посланник тьмы", собравшая 463,6 миллиона рублей.

Фильм завершает истории про Ивана, обретшего богатырскую силу. В третьей части киноленты Иван и Василиса готовятся к свадьбе, но невесту похищают, и в погоне за ней Иван и его друзья оказываются в современной Москве.

На второй строчке рейтинга – собравший 281,3 миллиона рублей блокбастер "Человек-паук: нет пути домой". Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря минувшего года. На третьем месте – мультфильм режиссера Гарта Дженнингса "Зверопой-2" (144,9 миллиона рублей).