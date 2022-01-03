Два автобуса на Сахалине попали в аварии из-за непогоды

Сахалин во власти снежного циклона: ветер местами усиливается до 25 метров в секунду, закрыта паромная переправа, передает телеканал "Россия 24".

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Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Из-за метели на местных трассах сразу два рейсовых автобуса попали в аварии.

Один из них столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого получил травмы и был доставлен в больницу. Пассажиры автобуса и водитель не пострадали, за людьми выехал резервный транспорт.

Еще один автобус вез пассажиров с севера на юг области и съехал в кювет. К месту происшествия из ближайших сел прибыли спасатели. Они развернули мобильный пункт обогрева, где пассажиры ждали запасной автобус.