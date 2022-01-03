Погоду на Рождество определит антициклон

К Новому году большую часть страны накрыли аномальные холода. В Хабаровске в последние дни декабря столбики термометров ни разу не поднимались выше отметки -20, а по ночам опускались почти до -40.

Сильные морозы отмечались во всех регионах Дальнего Востока, северный ветер выносил сюда ледяной воздух из Якутии.

В Республике Саха температура понизилась до экстремальных значений. Например, в Якутске утром 29 декабря термометры показали -48, из-за этих школьников пришлось перевести на удаленку.

Причина стужи – мощный антициклон, установившийся над восточными районами страны. Область высокого давления долго защищала Дальний Восток от атаки циклонов, однако в канун праздника ее все-таки сумел потеснить на северо-запад вихрь, раскрутившийся в зоне течения Куросио и ударивший мощными снегопадами по Японии.

На другом конце страны о зиме, наоборот, ничего не напоминало. В Анапе словно возобновился бархатный сезон – солнце припекало настолько, что некоторые гости курорта отважились зайти в море. В Краснодарском крае зазеленела трава, распустились цветы. 30 декабря в Сочи воздух прогрелся до +10, на солнце было еще теплее. Некоторые люди даже гуляли по улицам в футболках.

Тем временем, в нижнем течении Волги и Дона и в Черноземье шли обильные снегопады. В Волгоградской области из-за метели видимость сокращалась до 50 метров, на дорогах выросло количество аварий. Волгоград сковали 10-балльные пробки, снега выпало очень много, и коммунальные службы не успевали расчищать проезжую часть от сугробов. В какой-то момент владельцы джипов стали превращать свои автомобили в снегоуборочную технику.

В Средней полосе холода до Нового года достигли пика. В Нижнем Новгороде было так морозно, что на небе зажглись световые столбы, воздух остыл до -10. А в Перми в то же время термометры показывали -17. На фоне холодной погоды в Москве и в Твери можно было наблюдать гало. В одну из ночей российскую столицу окутал морозный туман. Проезд по отдельным трассам был ограничен, машины пропускали небольшими колоннами в сопровождении экипажей ДПС. Однако в сам Новый год зима ослабила морозную хватку в Европейской части страны.

Интенсивные снегопады — это результат столкновения чрезвычайно разнородных в температурном отношении воздушных масс. Средняя температура минувшего декабря на северо-западе России оказалась на 3 градуса ниже нормы, а в южной части страны сформировался столь же мощный очаг теплой аномалии. Температурные контрасты оказались в два раза больше обычного — такое наблюдается лишь раз в 14-15 лет.

Сейчас в страну прорывается очередной атлантический циклон. В течение ближайших дней его облачные поля накроют всю территорию Русской равнины, так что регион опять ждут снегопады. Наиболее интенсивные осадки в эти дни пройдут в Поволжье, на западе Центральной России и Северном Кавказе.

Такие погодные процессы приводят к потеплению. А ведь нам предстоит встретить Рождество, и этот праздник народная молва напротив связывает с морозами. Но все-таки такие утверждения все же скорее миф, нежели правило, по крайней мере, для Центральной России.

Да, в ночь на 7 января почти в 30 процентах температура становится существенно ниже нормы. Однако это не преобладающий погодный процесс, гораздо чаще наблюдается теплая аномалия. Но в этом году природа решила не брать в расчет выводы статистики.

Дело в том, что на Русскую равнину пробьется гребень антициклона. В результате поля плотной фронтальной облачности, способные умерить ночное выхолаживание, сохранятся только на северо-востоке региона. А на остальной территории воздух станет остывать, локальные заморозки могут ударить даже в южных широтах. А в средней полосе ожидаются настоящие морозы – рождественской ночью -15...-20.