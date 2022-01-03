Участница реалити-шоу отметила Новый год по-пацански

Новый год по-пацански: бывшая участница реалити-шоу, в котором скандальных девушек превращали в воспитанных принцесс, задержана за вооруженное нападение на собственных родителей.

Регина Колупаева встречала праздники в семейном кругу в Ленинградской области. Но застолье затянулось, вспыхнула ссора, и Колупаева якобы схватилась за нож. Сначала она накинулась на отца, затем – на мать. По предварительным данным, девушка могла находиться под действием запрещенных веществ.

Пострадавших госпитализировали, а подозреваемая уже дает показания. Кстати, соседи Колупаевой отзываются о бывшей звезде как об агрессивном и скандальном человеке.

"У меня еще такая же 83-я квартира. Там тоже постоянно драки, и эта девушка постоянно к ним приходит. Режутся они там, постоянно все в крови, в вине", – рассказывает соседка.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная история с участницами реалити-шоу о перевоспитании: в мае прошлого года еще одна его героиня Ксения Милас на вечеринке набросилась с ножом на знакомую.