"Синдром Плюшкина" мог стать причиной гибели трех человек

В Москве сотрудники Следственного комитета выясняют причины пожара, который унёс жизни троих человек. Минувшей ночью загорелась квартира в доме на Кавказском бульваре. На месте ЧП обнаружили тела двух женщин. Ещё один мужчина погиб, когда попытался спастись и выпрыгнул из окна с высоты пятого этажа.

Копоть на окнах. Их, вероятно, придётся заменить. Сейчас последствия пожара на юге столицы устраняют коммунальные службы. Горела квартира на последнем – пятом – этаже. Уже проведён так называемый черновой ремонт – сняли слой гари. Рабочие занимаются проводкой. Был обесточен весь подъезд. Но вот на нижних этажах свет уже дали.

Немало работы и у следователей. Им придётся восстанавливать картину случившегося. Возбуждено уголовное дело. Допрашиваются соседи. Ведь речь идёт о гибели людей – это трое жителей скромной двушки. Происшествие на контроле и у прокуратуры Москвы.

"Установлено, что 4 января 2022 года в квартире жилого дома на Кавказском бульваре произошло возгорание, после ликвидации которого были обнаружены тела двух женщин. Ещё один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты 5 этажа. От полученных повреждений он скончался", – рассказала Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы.

Соседи называют их имена: пенсионерка Валентина Ивановна, ее сын Владимир и его сожительница Галина.

"Он ещё неудачно выпрыгнул и попал то ли на ступеньки, то ли на бетонные ограждения. Очень много было дыма, и видны были языки пламени. Может быть, дворники бегали по квартирам, стучали, чтобы все выходили", – рассказала соседка Елена Шевчук.

Известно, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. То есть значительная часть двухкомнатной квартиры. По предварительным данным, загорелись личные вещи и мебель. И, судя по кадрам, снятым сразу после того, как спасатели справились с огнём, здесь не сильно заботились о противопожарной безопасности. Помещение захламлено. Пакеты, тряпки, техника. Бытовые завалы заметно осложнили работу сотрудникам МЧС. Видно, как они пробираются сквозь накопившийся мусор, чтобы завершить проливку. Местные жители говорят, что погибший мужчина страдал так называемым "синдромом Плюшкина".

- Они немножко со странностями были. И сын вечно таскал, принесет, что нашел. Ругались мы иногда на то, что пахнет сильно. Помойкой.

Возможно, груды вещей не позволили хозяевам оперативно покинуть квартиру. Но очевидно, что для воспламенения груды мусора хватило бы даже малейшей искры неисправной проводки или неаккуратно затушенного окурка. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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