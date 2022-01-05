СКР показал видео с места убийства ребенка в Костроме

Следственный комитет РФ обнародовал оперативное видео, снятое в комнате костромского общежития, в которой ранее было обнаружено тело похищенной и убитой пятилетней девочки. По данным "МВД Медиа" именно в этой комнате злоумышленники причинили ребенку смертельные ранения.

По подозрению в преступлении ранее были задержаны двое мужчин. По данным МВД, задержанный 24-летний молодой человек в апреле 2021 года был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке.

"Второй – 35-летний мужчина, судимый в 2017 году за половое сношение (мужеложство) с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и незаконное распространение порнографических материалов, в марте 2021 года освободившийся из мест лишения свободы. В отношении него по решению суда установлен административный надзор", – сообщает "МВД Медиа".

По данным полиции, отсидевший мужчина в сентябре 2021 года был привлечен к административной ответственности за нарушение запрета на выезд за пределы города.

Похищение ребенка в Костроме произошло в минувший вторник на улице Северной правды. По неофициальным данным, девочка гуляла у дома культуры, в котором работала ее мать, и была похищена двумя мужчинами. После задержания они признались в убийстве ребенка. Решается вопрос об аресте подозреваемых.