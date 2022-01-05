Появилось видео с места масштабного ДТП на М4 "Дон"

Днем в среду, 5 января, на 217-м километре федеральной трассы М4 "Дон" в Тульской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщалось ранее, в аварию попало около полусотни машин. В результате инцидента пострадали 11 человек, в том числе – двое детей.

Движение в сторону Московской области оказалось заблокировано, в районе ЧП образовалась серьезная пробка.

На месте происшествия работают экстренные службы, спасателям пришлось применить специальные инструменты для деблокировки пострадавших, сотрудники МЧС разворачивают мобильный пункт обогрева.