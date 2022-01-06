Температура в Москве превысила климатическую норму на 6 градусов

6 января на улице пасмурно, преимущественно без осадков, температура воздуха в 8:00 составила -0,5 градуса. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, насыщенного полями облачности, скоротечных осадков и влажным морским воздухом с температурным фоном на 6 градусов выше положенной климатической нормы.

Ожидается облачная погода, кратковременный снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В столице днем термометры застынут на отметке около 0, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 732 мм ртутного столба.