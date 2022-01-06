Каждый пятый россиянин хоть раз покупал онлайн-курсы

Сервис "Работа.ру" провел опрос более чем 5 тысяч своих пользователей из всех регионов страны на предмет покупки интернет-курсов от блогеров. Исследование показало, что каждый пятый хоть раз в жизни оплачивал такие услуги. А 12% опрошенных сделали это несколько раз.

Самые популярные курсы от интернет-коучей – получение онлайн-профессий (30% опрошенных). На втором месте тоже улучшение рабочих навыков – повышение квалификации в своей профессии (27%). Третье место (21%) покупка курсов по инвестициям. Четвертое – лекции по психологии (17%). Далее идут ЗОЖ (15%), продвижение собственного дела (13%), похудение (12%).

Каждый десятый опрошенный (11%) сообщил, что покупал курсы от известных сетевых личностей. 5% пытались раскрыть женственность или мужественность при помощи интернет-гуру, 4% оплачивали курсы астрологии и педагогики, а 2% – по кулинарии.

Странно, но год назад расклады по интернет-курсам были совсем другими. И еще одна странность – в нынешнем опросе совсем не фигурируют лекции по иностранным языкам.

Да, и еще одно. Опрос не дает ответа на вопрос: принесли ли эти курсы хоть кому-нибудь пользу? Ведь часто бывает, что эти деньги служат лишь для обогащения самозванных коучей, которых полно в интернете.