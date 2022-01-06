Оперштаб: выявлено 15 316 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 15 316 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. 802 пациента скончались от последствий ковида. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции на четверг, 6 января.

При этом 22,9 тысячи пациентов выздоровели. Общее число случаев заражения в стране (за исключением выписанных и умерших) составляет 663,8 тысячи.

Больше всего новых случаев – 2357 – зафиксировано в Москве. Здесь выздоровели 2238 человек, скончались 67. В Санкт-Петербурге выявлено 1286 новых случаев заболевания, в Подмосковье – 742.

За весь период пандемии в стране зафиксировано более 10,6 миллиона случаев заражения, 313,8 тысячи летальных исходов и более 9,6 миллиона выздоровевших.