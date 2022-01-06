Полиция открыла огонь по протестующим в центре Алма-Аты

Вооруженные манифестанты предприняли попытку захватить управление полиции в Алма-Ате, но были вынуждены отступить, потеряв несколько человек убитыми, сообщили в комендатуре.

Атаке во второй половине дня 6 января подверглось здание управления в Алмалинском районе. Сколько было нападавших, не уточняется, известно лишь, что они были вооружены.

Тем временем силовики пытаются выдавить протестующих с площади Республики, там уже около 15 минут продолжается перестрелка. Очевидцы сообщают о множестве раненых, которые разбегаются по сторонам.

"Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. По убитым – непонятно, туда не подойти", – рассказал ТАСС один из очевидцев.

В центр города направляются военные грузовики и тяжелая техника. Ряд источников указывают на то, что манифестантам удалось захватить знаменитую Алматинскую телебашню.

Жертвами ожесточенного противостояния в Алма-Ате стали не менее 14 силовиков, число погибших среди протестующих пока не называется. Более 2 тысяч человек задержаны.