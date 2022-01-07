Патриарх Кирилл: Россию невозможно победить силой, заставить и к чему-то принудить

В отношениях между Востоком и Западом все заинтересованы в сохранении мира, подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1". Война с применением грозного и разрушительного ядерного оружия сегодня может означать конец человеческой истории, отметил Предстоятель Русской православной церкви.

РПЦ выступает только за мир, но "подлинного мира не может быть без справедливости", продолжил он. А это вызов для всех, но особенно для западной цивилизации.

Мнение некоторых политиков, особенно на Западе, которые "считают, что сегодня Россию можно победить силой, заставить, принудить", Патриарх Кирилл считает "близорукой позицией" и порой ею удивляется.

Все эти заявления, отметил глава РПЦ, "по милости Божией не реализуются ни в какие практические действия".

"Давайте, ребята, жить дружно", – призвал Патриарх.

В современном мире, по мнению Патриарха Кирилла, есть "целый ряд убеждений и взглядов, которые считаются неприемлемыми для общества".

"У меня есть большое опасение, что в какой-то момент и религиозные взгляды, и вытекающие из этих религиозных взглядов модели поведения могут быть также неприемлемы", – отметил в эксклюзивном Рождественском интервью телеканалу "Россия 1" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Полную версию интервью смотрите на медиаплатформе "Смотрим".