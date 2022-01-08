ГИБДД будет вычеркивать из списков автошкол тех, кому не положены права

С марта 2022 года ГИБДД начнет тесно сотрудничать с автошколами. Во-первых, автошколы не позднее 10 дней до начала занятий должны будут предоставить автоинспекторам списки курсантов. Если в списке найдут имеющих медицинские противопоказания и лишенных прав ранее, то автошкола не должна допускать их к обучению на водительские права.

Также в ГИБДД проверят данные об организации, выдавшей будущим водителям медицинские справки, сообщает ТАСС.

Автошколы обяжут предоставлять Госавтоинспекции данные о количестве кандидатов, времени проведения экзаменов, включая повторные, также указывать категории транспортных средств. График экзаменов будет размещаться на официальном сайте ГИБДД.

С апреля 2021 года введены новые правила практического экзамена. После этого число водителей, сдавших с первого раза экзамен на права, сократилось на 20 процентов. Основные ошибки совершают при парковке задним ходом в бокс и при параллельной парковке задним ходом.