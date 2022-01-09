Рябков оценил шансы договориться с США

Представитель России на переговорах с США в Женеве положительно ответил на вопрос о шансах достичь каких-либо договоренностей с Соединенными Штатами.
"Шансы есть всегда", – отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее Россия предложила США обсудить гарантии безопасности. Консультации по этим предложениям пройдут 9-10 января в Женеве, после чего в Брюсселе соберется Совет Россия-НАТО. В Вене пройдут консультации на площадке ОБСЕ.
Ранее представитель администрации США заявил о реалистичном настрое, но без особого оптимизма.