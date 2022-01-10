Названа причина беспрецедентного пожара в Бронксе

Глава пожарного управления Нью-Йорка Дэниэл Найгро сообщил, что причиной пожара, унесшего жизни 19 человек, стал неисправный электрообогреватель.

По сообщению ABS News, пожар произошел в жилой многоэтажке в Бронксе. Он начался в двухуровневой квартире. Хозяева ушли, оставив включенным неисправный электрообогреватель. Они также не закрыли дверь в квартиру, и дым распространился по всему зданию, рассказал Найгро.

Пожар назван "беспрецедентным" и "одним из самых страшных" за историю города. В числе погибших – 9 детей. 63 человека пострадали, из них 32 – тяжело. Многие отравились продуктами горения.