Люди массово отравились газом в Крыму и Северной Осетии

Один человек погиб, еще четверо пострадали при отравлении угарным газом в частном жилом доме в Симферополе, сообщают экстренные службы. Уточняется, что четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, среди них двое детей.

В Моздокском районе Северной Осетии госпитализация потребовалась для всей семьи: женщине 31 года и ее пятерым детям от 3 до 14 лет​​​. Они так же отравились угарным газом. Полиция начала проверку инцидента. По предварительным данным, газовое оборудование в доме оказалось исправно, а причиной отравления послужило неосторожное обращение с газовой плитой.