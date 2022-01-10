Главный военный разведчик Дании пожаловался на "полное безумие"

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен, заключенный под стражу по обвинению в утечке секретной информации и нарушении законов королевства о персональных данных и сокрытии информации, свою вину отрицает.

"Я хотел бы, чтобы обвинения были сняты, и я отрицаю свою вину. Это полное безумие", – заявил Финдсен.

Глава датской военной разведки был временно отстранен от должности еще в августе 2020 года после проведенной проверки деятельности ведомства. Суд вынес постановление о его заключении под стражу 9 декабря прошлого года. Фигурантами по этому делу проходят и другие люди, которых следствие считает соучастниками Финдсена.

Проверка в отношении главы военной разведки и еще нескольких высокопоставленных чиновников началась после того, как выяснилось, что ведомство в своей деятельности допускало нарушения законодательства Дании. Выдвинутые обвинения касаются утаивания информации, непринятия мер по выявлению признаков шпионажа внутри министерства обороны страны, сокрытия потенциально неправомерной деятельности, а также сбора и передачи информации о подданных Дании. Расследование было начато на основании данных, полученных от информаторов, пишет РИА Новости.