Вода превратилась в яд: массовые отравления вместо праздника

В Башкирии 11 человек отравились парами хлора во время отдыха в банном комплексе. Двое до сих пор в реанимации, остальные – в токсикологическом отделении. По предварительным данным, хлора в бассейне оказалось больше, чем было положено по нормам. За новогодние каникулы подобные происшествия были сразу в нескольких регионах.

В одном из коттеджей отеля "Домашний", что в Иглинском районе Башкирии, теперь как-то неуютно. На столе рядом с бассейном недопитые бутылки алкоголя и остатки рождественского ужина. Создаётся ощущение, что люди бежали из этого места, бросив праздник. Сотрудники прокуратуры, следователи и журналисты – чуть ли не первые, кого видят эти стены после ночи 7 января.

"Произошло отравление 11 отдыхающих парами хлора, непосредственно из бассейна", – рассказал Алексей Моисеев, помощник прокурора Иглинского района республики Башкортостан.

Утром 8 января купание пришлось неожиданно закончить. Люди почувствовали резкий запах хлора. Вода изумрудного цвета превратилась в яд. Один из отдыхающих, у которого диагностирована астма, начал задыхаться.

"Произошло отравление парами хлора в следствие неисправности оборудования, подающего в бассейн хлор", – пояснил Алексей Моисеев.

11 человек оказались в больнице. Но владелица отеля в случайную поломку оборудования по подаче хлора не верит. И, вроде, заподозрила своих же клиентов в симуляции.

"Достаточно эта система хорошо всегда работала и никакие сбои не давала. Может быть, они под конец выезда сами решили что-то сделать. Мы сами этого пока не можем понять. Я считаю, что они очень сильно раздули всю ситуацию. Потому что компания себя прекрасно чувствовала и на данный момент, что они сейчас лежат в больнице, их оставили на несколько дней, я думаю, что они сами напросились", – считает Розалия Самигуллина, владелица отела "Домашний".

Гости банного комплекса в Башкирии стали не единственными, кто в эти новогодние праздники вместе с ароматом мандаринов вдохнул запах хлора.

В Омске от сауны с названием "Райская лагуна" поплохело девятерым детям. Они тоже отравились хлором в бассейне. Оказалось, что сотрудники банного комплекса просто забыли вытащить из воды таблетку с химикатом.

К тому же, как выяснили эксперты, сотрудники "Райской лагуны" могли переборщить с реагентами.

"Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – рассказала Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области.

По словам экспертов-химиков, хлор из-за своих свойств лучше всего подходит для обеззараживания воды. Но использовать его нужно крайне осторожно и четко соблюдать пропорции.

"Высокое содержание остаточного хлора в воде для купания в бассейнах может приводить к ожогам кожи", – рассказала Наталия Жовтан, дерматолог.

В Башкирии в отеле "Домашний", в котором руководство пытается выставить виноватыми в отравлении хлором своих же клиентов, следователи еще разбираются в нюансах.

"Планируется назначение и производство экспертных исследований с целью проверки качества оказываемых услуг требованиям закона. Не исключено, что и в этом случаи может быть возбуждено уголовное дело. Пока банный комплекс продолжает работать", – рассказал Никита Баев, заместитель руководителя Иглинского межрайонного следственного отдела СУСК России по республике Башкортостан.

Тот самый случай, когда несоблюдение простой инструкции может привести на скамью подсудимых. А ведь всё, что нужно было сделать: проверить исправность оборудования и рассчитать дозу хлора. Или хотя бы вызвать скорую помощь гостям, которые пожаловались на плохое самочувствие. По словам отдыхающих, даже это им пришлось делать самим.

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