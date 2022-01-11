Переговоры в Женеве: день выдался холодный, но новости пока теплые

В американской миссии – строгие меры по коронавирусу. На протокольную съемку приглашают по двое фотографов и операторов с каждой стороны. Видимо, по тем же причинам главы делегаций обошлись без рукопожатий.

Ожидая хотя бы минимального потепления в отношениях Москвы и Вашингтона, полсотни журналистов жаловались друг другу (и сообщали в эфире), что понедельник в Женеве выдался холодным. На помощь пришли швейцарские дипломаты – предложили репортерам согреться чаем и кофе. Дежурство продлилось около восьми часов. Этот диалог заместитель иностранных дел России назвал сложным, профессиональным без попыток что-то приукрасить. Среди предложений России по правовым гарантиям безопасности три пункта Москва называет обязательными, абсолютным императивом.

Это отказ НАТО от планов по расширению, возвращение Североатлантического альянса к позициям 1997 года, а также отказ западных партнеров от размещения ударных вооружений близ наших границ.

"Нужен именно натовский шаг в сторону России. Если нет, оценки ситуации будут даваться с учетом совокупности всех факторов. Не пытаясь опередить события, очень не хотел бы оказаться в ситуации, когда НАТО с США будут действовать в ущерб своей безопасности", – заявил заместитель иностранных дел России Сергей Рябков.

Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, возглавлявшая переговоры с американской стороны, параллельно с Рябковым давала брифинг телефонный и в нем в который раз произнесла любимую Вашингтоном мантру о том, что разговора про Украину без участия Украины не будет. Вопросы о российском вторжении, которое все никак не случится, прозвучали и на брифинге в нашей миссии, куда пришло много западной прессы, и на самих переговорах.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов и намерений "напасть" у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в пределах наших национальных территорий, причём нет оснований опасаться какого-то дислокационного сценария в данной связи", – отметил российский дипломат.

Гарантии по невступлению Украины нужны железобетонные, подчеркивает Сергей Рябков. Но вместо этого звучат предложения США о взаимных лимитах по военным учениям и слова о шансе восстановить договор о ракетах средней и меньшей дальности. Этот документ, к слову, в свое время перестал существовать с подачи все того же Вашингтона.

В реанимации ДРСМД на фоне диалога по гарантиям безопасности Москва противоречий не видит. Но куда важнее выполнение всех пунктов, принципиально важных для Москвы. К продолжению диалога есть все предпосылки, но о сроках работы говорить сложно.

"Российские официальные лица публично и в частных разговорах заявляли, что они хотят быстрого продвижения переговоров – США готовы к этому. В то же время переговоры по таким сложным вопросам, как контроль над вооружениями, не могут ограничиться несколькими днями или даже неделями", – заявила Уэнди Шерман.

Рекомендации руководству страны на тему того, есть ли смысл продолжать переговоры по гарантиям безопасности или нет, российские дипломаты сформируют после того, как переговоры пройдут по двум оставшимся узлам.

13 января в Вене проекты правовых документов обсудят по линии ОБСЕ, но это мероприятие соберет слишком много участников – сразу 57. А потому куда больше будет зависеть от итогов встречи Россия-НАТО, которая состоится в Брюсселе в среду.