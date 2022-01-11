Пожар в доме престарелых: данные МЧС

Днем во вторник, 11 января, в подмосковном Пушкине вспыхнул дом престарелых, расположенный на Школьной улице в микрорайоне Звягино.

По данным пресс-службы МЧС России, огонь охватил около 450 квадратных метров. В момент ЧП в здании находились 48 человек, в том числе – 13 сотрудников из числа персонала учреждения.

"Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 20 человек, спасены семь", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, всех людей удалось вывести в безопасное место.

Региональная прокуратура уже организовала проверку обстоятельства происшествия.