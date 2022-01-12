Врач объяснила смерть подростка, умершего после курения вейпа

На Алтае 12-летний мальчик умер после того, как покурил электронную сигарету. Девочки постарше, находившиеся рядом с ним, также почувствовали недомогание — их госпитализировали.

Пульмонолог Нелли Бахарева рассказала, с чем может быть связана смерть подростка. По ее словам, само курение могло спровоцировать смерть лишь в том случае, если у мальчика были серьезные заболевания.

Электронные устройства не опаснее обычных сигарет, подчеркнула врач. Но, конечно, лучше избегать и того, и другого.

В случае трагедии на Алтае, возможно, у ребенка были серьезные проблемы со здоровьем. Например, у него было нарушение ритма сердца. Сигарета же спровоцировала ухудшение ситуации, сообщает "Говорит Москва".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года.