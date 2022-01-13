Фигуристка Мишина: не обратили внимания, что установили мировой рекорд

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями от своего проката на чемпионате Европы.

В среду Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу. За свой прокат спортсмены получили 82,36 балла, обновив достижение соотечественников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 0,02 балла.

"Мы даже не обратили внимания, что установили рекорд. Зачем смотреть на оценки – главное чистота проката, – цитирует Мишину РИА Новости. – Хотя потом можно и погордиться. Прокат был неплохим, мы рады так начать.

Идем постепенно от соревнования к соревнованию. Так постепенно дойдем до Олимпиады, а там видно будет. В России всегда найдется сильный спортсмен тебе на замену, и это мотивирует", – подытожила Анастасия.

Напомним, чемпионат Европы проходит в эстонском Таллине, произвольную программу пары представят в четверг, 13 января. Завершится соревнование в воскресенье, 16 января, показательными выступлениями.