Потушен пожар, из-за которого было осложнено движение на ТТК

Пожарные справились с возгоранием, которое вспыхнуло утром в четверг, 13 января, в здании торгового павильона на улице Сущевский вал.

Как сообщает ТАСС, ссылающийся на пресс-службу столичного управления МЧС России, площадь пожара составила около 200 квадратных метров, по предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал.

В московской Госавтоинспекции заявили, что в районе ЧП было частично перекрыто движение, по этой причине на внутренней стороне Третьего транспортного кольца возникала серьезная пробка и водителей просили искать пути объезда.

По последним данным, которые приводит городской Дептранс, в настоящее время движение на проблемном участке постепенно нормализуется.