Россия не ставит США ультиматумов, но считает их логику ущербной

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил заседании постоянного совета ОБСЕ.
Лукашевич предложил странам-членам организации перестать воспринимать Россию как противника. Такой подход в Москве считают опасным и ущербным. Российский дипломат назвал механизмы консультаций лучшим способом решения проблем.
Говоря о предложениях России по безопасности в Европе, Лукашевич назвал их попыткой договориться о линиях, за которые нельзя заступать.
"Речь не об ультиматуме, … а о приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира", – подчеркнул Лукашевич.
Предложения России были ответом на дестабилизацию военно-политической обстановки в регионе ОБСЕ, продолжил Александр Лукашевич.
По мнению Москвы, дальнейшее ухудшение ситуации несет неприемлемые риски для безопасности России.
Именно поэтому Россия требует от США и НАТО юридически обязывающих соглашений об отказе от расширения альянса на восток. Это же относится к размещению у российских границ ударных систем вооружений, сказал Лукашевич.
"Одна из главных причин системной деградации ОБСЕ – политика США и НАТО по сдерживанию России", – заключил дипломат.
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