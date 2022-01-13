Россиян заверили, что пельмени не запрещены

Подмосковные школьники вряд ли увидят в меню столовых учебных учреждений пельмени, сообщает "Интерфакс".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства возмутился отсутствием в школьном рационе этого популярного блюда. "Дайте детям пельмени!" – потребовал глава региона от профильного министерства. Министр образования Московской области Илья Бронштейн ответил, что отсутствие пельменей продиктовано санитарными требованиями.

Как следует из ответа Роспотребнадзора, пельмени в меню образовательных организаций Подмосковья есть, их никто не запрещал. Однако традиционная лепка свежих пельменей с замесом теста и приготовлением мясного фарша в условиях школьной столовой почти невозможна. Достаточное для питания школьников количество приготовить в короткие сроки не получится. А длительное хранение сырой продукции ведет к риску пищевых отравлений.

Для варианта готовой еды, поставляемой в термосах в школы Московской области, пельмени также вряд ли подойдут. После транспортировки отваренные пельмени приобретают непрезентабельный вид, и дети вряд ли захотят их есть, считают в ведомстве.