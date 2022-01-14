Лавров о новой этике: я исхожу из того, что человека создал Бог

Попытки разрушить ценности и наследие предков, копившиеся тысячелетиями, очень опасны, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вопрос о набирающей популярность на Западе "новой этике" был задан главе МИД РФ во время пресс-конференции по итогам года (трансляция мероприятия доступна на медиаплатформе "Смотрим").

"Я исхожу из того, что Бог создал человека, и есть у нас, как у представителей различных течений христианства, те же самые ценности, которые существуют в других мировых религиях – и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме", – заявил Сергей Лавров.

Он пояснил, что накопленное за тысячелетия наследие предков разных исповеданий в концентрированном виде отражает человеческую мудрость. А попытки подвергнуть это сомнению и разрушению являются очень опасными.