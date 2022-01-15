Свиное сердце бьется в груди американца уже больше недели

57-летний американец Дэвид Беннетт стал первым в мире человеком, кому пересадили сердце от генно-модифицированной свиньи.

Первые фотографии Дэвида Беннета после операции, сделанные 12 января. Сейчас мужчина отключен от аппарата, который поддерживал циркуляцию крови по его телу более 45 дней, включая несколько дней после операции. Он дышит самостоятельно и говорит тихим голосом. Его сын, Дэвид Беннетт-младший, рассказал, что отец не может дождаться выписки из больницы и благодарен врачам за новаторскую операцию, которая дала ему еще один шанс.

"Отец хотел, чтобы я знал: как бы не закончилась операция, он хочет помочь людям. Он осознавал, на какой риск идет, но своим примером хотел подарить людям надежду и веру в лучшее. Также он добавил, если операция завершится неудачно, то я хочу стать посмертным донором. Пусть мои органы спасут чью-то жизнь", – рассказал сын пациента.

Пересадка свиного сердца была для Беннета единственным шансом на спасение. Очередь на человеческие донорские органы в США огромная, мужчина просто бы не дождался операции. Из-за неконтролируемой аритмии он также не мог рассчитывать на временную меру – механический имплант, частично выполняющий функцию сердца. Сегодня врачи подводят первые итоги сложной операции.

"Мы думаем, что нам удалось преодолеть первые стадии отторжения органа, которых мы боялись больше всего. Это могло произойти прямо на операционном столе или в первые дни после операции. Так называемое "сверхострое отторжение". У пациента подобного не наблюдалось. Он продолжает чувствовать себя хорошо. Эхокардиография подтверждает, что сердце функционирует нормально", – сказал руководитель программы ксенотрансплантации медицинского центра Университета Мэриленда Мухаммад Мохуиддин.

"Мы начинаем процесс реабилитации. Со сдержанным оптимизмом мы надеемся, что он продолжит восстанавливаться. Мы постоянно следим за работой сердечной мышцы, берем пробы на биопсию. Эти данные используются для того, чтобы своевременно выявить либо исключить отторжение органа", – говорит трансплантолог медицинского центра Университета Мэриленда Бартли Гриффит.

Окончательные выводы об успешности операции можно будет сделать только после того, как станет ясно, сколько времени Дэвид Беннет проживет с чужеродным сердцем. В любом случае, эта операция – настоящий прорыв, который на один шаг приблизил человечество к решению проблемы нехватки органов. Только в США трансплантации ожидают 100 тысяч человек, а около 6 тысяч пациентов умирают ежегодно, так и не дождавшись своей очереди.

Главная проблема ксенотрансплантации – отторжение донорских органов. Иммунная система человека атакует их, из-за чего они перестают работать. В теории справиться с причинами отторжения позволяет генная инженерия. Например, донором для Дэвида Беннетта стала генно-модифицированная свинья. В общей сложности 10 генов животного подверглись изменениям. Одним из главных было отключение синтеза альфа – 1,3-галактозы. Этот углевод при пересадке вызывает запуск мощной иммунной реакции человеческого организма, направленной на немедленное, в течение нескольких минут, уничтожение свиного трансплантата. Кроме этого, были "выключены" еще три гена, в том числе один, который отвечал за рост сердца, чтобы оно не стало расти внутри пациента. С другой стороны, в геном животного были введены шесть человеческих генов, ответственных за иммунное восприятие свиного сердца.

"Это не такая генная модификация, которая делает похожей свинью на человека физически, а генная модификация, которая делает похожей свинью на человека с точки зрения гистосовместимости. То есть тканевой совместимости органа свиньи и человеческого организма. На глаз это незаметно", – пояснил хирург, трансплантолог, доктор медицинских наук Михаил Каабак.

Еще один серьезный риск ксенотрансплантации – инфекционный. От животных человек может получить вирусы или бактерии, которые приведут к новым заболеваниям.

Безусловно, животные-доноры растут в почти стерильных условиях, не предполагающих заражения от других особей. Но ведь существуют и эндогенные вирусы. То есть последовательности ДНК вирусного происхождения, зашитые в самом геноме животного. Однако, генетики, кажется, научились бороться и с этой скрытой угрозой. Американский ученый Джордж Черч экспериментально показал, как с помощью лишь одной генной модификации можно уничтожить 65 ретровирусов, интегрированных в геном свиньи.

Эксперты предрекают, что уже в ближайшие лет 20-30 ксенотрансплантация войдет в повседневную врачебную практику.

Опыт Дэвида Беннета приблизил нас к новой эпохе межвидового донорства. Насколько быстро она наступит будет зависеть от того, насколько долго будет биться его новое сердце.