Температура Мирового океана бьет рекорды шестой год подряд

Температура воды в верхних слоях мирового океана бьет рекорды уже шестой год подряд! Ученые считают, что растущее теплосодержание океана – это основной показатель антропогенного изменения климата.

Специалисты из Китая и США опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана за последние 70 лет. В 2021 году был зафиксирован очередной температурный рекорд. Уже шестой подряд. И опять не обошлось без участия человека! По данным климатических моделей, энергетический вклад от парникового эффекта – максимум два ватта на квадратный метр. Величина на первый взгляд ничтожная.

Но теперь давайте перемножим этот показатель на площадь поверхности океана. А это 361 миллион квадратных километров! Плюс вспомним, что теплоемкость воды более чем в 4 раза превышает теплоемкость воздуха. В общем, за год ученые насчитали огромное количество накопленной энергии – 14 Зетта Дж.! Ни одной энергосистеме в мире такие цифры и не снились! Ну и как результат – с середины прошлого века поверхность Мирового океана нагрелась на 0,8 градуса. Климатический отклик ощущается уже сейчас.

Океан в климатической системе – главный и наиболее эффективный аккумулятор тепла. В каком-то смысле он играет роль бомбы замедленного действия – мизерное, но долговременное накачивание энергией огромных запасов воды может приводить к необратимым последствиям. Достаточно отметить, что теплосодержание всего лишь четырехметровой толщи океана близко к теплосодержанию всей земной атмосферы.

Система круговорота массы, тепла и соли во всей толще Мирового океана называется глобальным конвейером. Он устроен так, что теплая и соленая вода из южных широт погружается в субарктике под более легкую пресную. Особенно активно этот процесс идет в Северной Атлантике. И если эта вода на один-полтора градуса теплее, то запасы тепла в толще арктических морей растут – это дополнительный и очень мощный фактор сокращения морских льдов. Ну а в тропиках рост температуры поверхности океана неизбежно приводит к увеличению повторяемости наводнений и ураганов.

Или, к примеру, нынешняя температурная лихорадка зимой и интенсивные снегопады – их тоже косвенно можно связать с океаническим перегревом.

"Вот этот сигнал из океана через атмосферную циркуляцию может передаться атмосфере в виде изменения режимов погоды или разных температурных режимов переходных сезонов, таких как весна или осень, более суровых снежных зим", – объясняет Наталья Тилинина, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии им.П.П.Ширшова РАН.

Другая неприятная проблема – термическое расширение воды. Принято считать, что рост уровня Мирового океана происходит в основном за счет таяния антарктических, гренландских и горных льдов. Это все важные процессы, однако, они дают не более 20% от роста уровня моря. В настоящее время основной вклад – это температурное расширение. Именно за счет него уровень Мирового океана за последние 100 лет поднялся примерно на 20 сантиметров.

Однако все же нельзя обвинять во всех климатических бедах исключительно человечество. Ведь океан обладает естественной динамикой. Ее ярчайшее проявление – Эль-Ниньо и Ла-Нинья: чередование фаз холодных и теплых аномалий в Тихом океане. Холодная Ла-Нинья может существенно тормозить глобальное потепление. Не так давно ученые озадачились ослаблением Гольфстрима. Что связывают с появлением нового очага холодной воды в Северной Атлантике.

Мониторинг и понимание связи поглощения тепла и углерода в будущем важны для борьбы с последствиями изменения климата.