Один из пострадавший при нападении в Токио получил тяжелое ранение

По данным японских СМИ, 72-летний мужчина, пострадавший при нападении у здания Токийского университета, получил тяжелые ножевые ранения.

Еще двое молодых людей, пришедших сдавать вступительные экзамены в университет и подвергшиеся нападению, были госпитализированы с порезами, передает ТАСС.

Нападение было совершено 17-летним юношей. После задержания он сообщил, что ранее в этот же день поджег на близлежащей станции метро кусок древесины. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Также совершивший нападение сообщил, что у него возникли проблемы с учебой и пропало желание жить. С пострадавшими от его нападения молодой человек знаком не был.