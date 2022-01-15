Неожиданный эксперимент: даже рыбу можно научить водить

Израильские ученые провели занимательный эксперимент. Они создали аквариум на колесах и посадили туда золотых рыбок, научив их управлять необычным транспортным средством и ездить на нем за едой.

Результаты исследования опубликованы на сайте Университета Бен-Гурион в Израиле. Согласно материалам статьи, "рыбомобиль" передвигается с помощью технологии "лидара": специальная система лазеров сопоставляет информацию о местонахождении аквариума и золотой рыбки и направляет транспортное средство в ту же сторону, куда движется рыбка. Перед учеными стоял главный вопрос: как превратить хаотичное плавание водных организмов по аквариуму в некий более осознанный процесс?

Как выяснилось, что золотые рыбки неплохо обучаемы. В эксперименте участвовали шесть рыбок, и до каждой из них довольно быстро "дошло", что если приехать "куда надо", то можно получить корм. На формирование условного рефлекса уходило примерно пять-шесть попыток. Освоив работу схемы, золотые рыбки почти без усилий добирались до места кормежки.

Ученые поясняют, что такие опыты помогают людям глубже изучить поведение рыб и лучше понять навигационные способности живых существ.