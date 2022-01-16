Полицейский и автомобилисты спасли застрявшего лося

В Омской области лось оказался в придорожной канаве и запутался рогами в проводах. Вызволять несчастное животное прибыл сотрудник ГАИ. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, животное на трассе Тюмень-Омск обнаружили сегодня утром, 16 января.

Очевидцы сообщили, что лось пытался выбраться сам, но уже обессилел. Прибывший на место происшествия полицейский решил вытаскивать лося своими силами и привлек автомобилистов.

Лось сопротивлялся и много двигался. Сначала животное обездвижили с помощью веревок, которые нашлись у участников операции по спасению. Потом распутали провода.

Животное оказалось на свободе и убежало в лес.