Барбашев в игре с "Нэшвиллом" забросил 14-ю и 15-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев, оформив дубль, помог своей команде одержать волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвилл Предаторз".

26-летний уроженец Москвы впервые в игре отличился при счете 0:2 на 17-й минуте. Ему ассистировали Брейден Шенн и Райан О'Райлли. Затем россиянин сделал счет 4:2, забив с передач Джастина Фолка и Брэйдена Шенна.

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:3. Иван был признан второй звездой матча. Для нападающего эти голы стали 14-м и 15-м в сезоне. Всего на счету Барбашева теперь 34 (15+19) очка в 38 играх сезона и 123 (57+66) очка в 308 матчах НХЛ.

"Сент-Луис" с 51 очком занимает второе место в Западной конференции, в следующем матче "музыканты" 22 января на выезде сыграют с "Сиэтлом".